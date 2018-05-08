Американский Конгресс собирается ужесточить санкции против России, - сенатор

8 мая, 2018, 07:28

Американский Конгресс имеет возможности для усиления экономического давления на Россию в виде санкций и намерен их применять, чтобы Кремль прекратил агрессию против суверенных государств

Об этом заявил американский сенатор-демократ Бен Кардин, передает Укринформ.

"Конгресс уже принял закон с очень мощным режимом санкций", - заявил законодатель, имея в виду закон CAATSA (Акт противодействия противникам Америки через санкции).

"Я думаю, вы увидите, что мы продолжим осуществлять контроль (над реализацией закона, – ред.) со своей стороны, ставить вопросы, как мы делали во время слушаний Помпео – я думаю, это было полезным", - отметил Кардин.

Также Кардин отметил, что Конгресс продолжает искать возможности для введения новых санкций в отношении России, в том числе в законопроектах об ассигнованиях.

Сенатор раскритиковал нынешнюю администрацию Белого дома из-за применения не всех инструментов давления на Россию, в том числе предусмотренных законом CAATSA. Поэтому подчеркнул, что Конгресс может много чего сделать, "чтобы увеличить возможности для применения санкций против РФ".

В то же время, Кардин отметил, что Штаты вводят санкции не для того, чтобы причинить боль" России.

"Мы вводим санкции, чтобы она не вторгалась в Украину, не вторгалась в дела США – суверенных государств. Следовательно, позиция очень ясна: если Путин изменит свой курс и не будет вмешиваться в дела суверенных государств, мы даже не будем говорить о санкциях, потому что их не будет", - отметил американский сенатор.