Американский Конгресс собирается ужесточить санкции против России, - сенатор
Об этом заявил американский сенатор-демократ Бен Кардин, передает Укринформ.
"Конгресс уже принял закон с очень мощным режимом санкций", - заявил законодатель, имея в виду закон CAATSA (Акт противодействия противникам Америки через санкции).
"Я думаю, вы увидите, что мы продолжим осуществлять контроль (над реализацией закона, – ред.) со своей стороны, ставить вопросы, как мы делали во время слушаний Помпео – я думаю, это было полезным", - отметил Кардин.
Также Кардин отметил, что Конгресс продолжает искать возможности для введения новых санкций в отношении России, в том числе в законопроектах об ассигнованиях.
Сенатор раскритиковал нынешнюю администрацию Белого дома из-за применения не всех инструментов давления на Россию, в том числе предусмотренных законом CAATSA. Поэтому подчеркнул, что Конгресс может много чего сделать, "чтобы увеличить возможности для применения санкций против РФ".
В то же время, Кардин отметил, что Штаты вводят санкции не для того, чтобы причинить боль" России.
"Мы вводим санкции, чтобы она не вторгалась в Украину, не вторгалась в дела США – суверенных государств. Следовательно, позиция очень ясна: если Путин изменит свой курс и не будет вмешиваться в дела суверенных государств, мы даже не будем говорить о санкциях, потому что их не будет", - отметил американский сенатор.
- Напомним, СНБО ввела новые санкции против России.
- Госкомтелерадио предлагает наложить санкции на российских издателей-пропагандистов.
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