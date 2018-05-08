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Adidas убрал с сайта одежду с советской символикой


фото: сайт компанії
Компания Adidas удалила со своего сайта коллекцию одежды с символикой Советского союза

Об этом сообщает Украинская правда.

Поисковые запросы больше не выдают одежду с изображением герба Советского союза и надписями USSR (СССР).

Компания специально к Чемпионату мира по футболу в России создала линейку одежды с советской символикой.

"Чтобы отметить чемпионат 2018 года в России, Adidas превратил винтажные футболки в модные предметы одежды. На это платье вдохновили футболки, которые в 1991 году носила сборная Советского Союза, и они были изготовлены из дышащей ткани. Платье украшено гербом, принтом USSR и номером 11 на спине ", - описывала этот товар сама компания.

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  • Напомним, МИД Литвы и общественные активисты из нескольких стран мира выразили свое возмущение по поводу этого события. Они отмечали, что оккупационный режим СССР убил много людей, поэтому дизайн одежды с советской символикой недопустим.
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