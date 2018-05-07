Зрителей и прессу пустили к сцене во время репетиции Евровидения
7 мая, 2018, 16:54
В Лиссабоне открыли зал Altice Arena, в котором состоится песенный конкурс Евровидение 2018-го, и разрешили зайти всем желающим
Об этом сообщает Еспресо.TV.
8 мая состоится первый полуфинал Евровидения-2018. Он пройдет на сцене Altice Arena в португальском Лиссабоне. В канун первого этапа конкурса в зал, где будет концерт, пустили зрителей и представителей СМИ.
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Гостям удалось увидеть репетицию участников. В частности, на сцене пел представитель Албании Евгент Бушпепа.
- Напомним, представитель от Украины MELOVIN выступит во втором полуфинале Евровидения последним.
- Сейчас певец находится в Лиссабоне и уже провел репетицию на сцене конкурса.
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