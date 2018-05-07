Зрителей и прессу пустили к сцене во время репетиции Евровидения

7 мая, 2018, 16:54

В Лиссабоне открыли зал Altice Arena, в котором состоится песенный конкурс Евровидение 2018-го, и разрешили зайти всем желающим

Об этом сообщает Еспресо.TV.

8 мая состоится первый полуфинал Евровидения-2018. Он пройдет на сцене Altice Arena в португальском Лиссабоне. В канун первого этапа конкурса в зал, где будет концерт, пустили зрителей и представителей СМИ.

Читайте также: Сцена-корабль и огненный номер Melovin. Каким будет Евровидение-2018

Гостям удалось увидеть репетицию участников. В частности, на сцене пел представитель Албании Евгент Бушпепа.