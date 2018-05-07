Жена руководителя ГУД имеет бизнес в оккупированном Крыму, - движение "Честно"

7 мая, 2018, 15:00

Жена заместителя руководителя ГУД Ирина Борзова стала одной из 16 самых успешных женщин в сфере бизнеса по версии журнала “БізнесWoman”. Свою предпринимательскую деятельность она ведет на территории аннексированного Крыма

Об этом сообщает общественное движение "Честно", ссылаясь на е-декларации заместителя руководителя ГУД Сергея Борзова.

Сообщается, что Ирина Борзова занимается организацией общественного питания.

"Я с 2007 года частный предприниматель и занимаюсь бизнесом. Меня все больше знают по общественной деятельности, но бизнесом я уже занимаюсь давным-давно. Организация концертов, форумов, все, что касается концертной деятельности. Затем организация общественного питания, у меня аренда заведений, возможно, вы не знаете, кафе, таверна, на муниципальном рынке у меня стоят кафе ... ", - рассказывает Ирина Борзова в комментарии Общественному движения ЧЕСТНО.

В декларации ее мужа Сергея Борзова говорится, что доход Ирины за 2017 составил почти 1 млн. грн.

Также Ирина Борзова является владельцем и бенефициаром предприятия "Профиль-Н". В декабре 2014 года она переоформила свой бизнес в оккупированном Крыму в соответствии с требованиями российского законодательства.

Об этом свидетельствуют данные из аналитической системы YouControl.

Это почти полгода после того, как Борзов стал заместителем руководителя ГУД. В 2014 году на эту должность его назначил Петр Порошенко.

ГУД отвечает за материально-техническое, социально-бытовое и другое обеспечение деятельности Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов, всех международных дипломатических представительств на территории государства.

В декларации чиновника за 2017 указана жена, трое детей, мать и отец. В прошлом году больше всего дохода в семью принесла мать чиновника. Она заработала 944 тысячи гривен. Еще 849 тысяч гривен принесла в семейной копилки Ирина Борзова. 400 тысяч в год Сергей Борзов получил от государства в качестве зарплаты. Бизнесом в семье Борзова занимается жена. Она является предпринимателем и владельцем 49% корпоративных прав и бенефициаром предприятия "Профиль-Н". Это указано в декларации чиновника.

Согласно данным декларации, фирма зарегистрирована в оккупированном Крыму и имеет еще одого совладельца - Барулю Наума Иосифовича. Он является отцом Ирины Борзовой.

Согласно открытым данным из налоговой службы Российской Федерации, Ирина Борзова перерегистрировала на себя долю в бизнесе соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Борзова прокомментировала, что отец начал свой бизнес еще 20 лет назад, и с 2014 года она ни разу не была в Крыму.

По данным налоговой службы России, в 2016 году фирма Борзов получила более 609 тысяч рублей прибыли. Бизнес-вумен взамен утверждает, что прибыли в рублях не получала.

Предприятие зарегистрировано по адресу: Судак, ул. Набережная 37. Согласно данным Гугл мепс, это первая береговая линия отдыха возле моря.