Из-за мероприятий ООС в 12 населенных пунктах на Донбассе ограничат движение автомобилей

7 мая, 2018, 19:48

В 12 населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях с 6 по 11 мая будет ограничен въезд

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил, передает “Укринформ”.

"В связи с проведением мероприятий оперативной подготовки воинскими частями и подразделениями, привлеченными для обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в период с 6 по 11 мая 2018 года будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещения лиц в следующих районах населенных пунктов Донецкой области: Константиновка, Степановка, Яблоновка, Мирноград, Покровск, Новотроицкое, Новогродовка, Желанне, Очеретино, Орловка и Луганской области: Михайловка и Софиевка", - говорится в сообщении.