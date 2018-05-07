Из-за мероприятий ООС в 12 населенных пунктах на Донбассе ограничат движение автомобилей
7 мая, 2018, 19:48
В 12 населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях с 6 по 11 мая будет ограничен въезд
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил, передает “Укринформ”.
"В связи с проведением мероприятий оперативной подготовки воинскими частями и подразделениями, привлеченными для обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в период с 6 по 11 мая 2018 года будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещения лиц в следующих районах населенных пунктов Донецкой области: Константиновка, Степановка, Яблоновка, Мирноград, Покровск, Новотроицкое, Новогродовка, Желанне, Очеретино, Орловка и Луганской области: Михайловка и Софиевка", - говорится в сообщении.
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