Инженер спас щенка из канавы с помощью дрона и робо-руки

7 мая, 2018, 14:20

В Нью-Дели, столице Индии, инженер Милинд Радж (Milind Raj) спас щенка, который застрял в канаве, с помощью специально модифицированного дрона

Об этом пишет The Verge.

Радж прогуливался утром в Нью-Дели, когда вдруг услышал, как кто-то скулит, и отследил источник звука - им был щенок, который застрял в канаве между двух дорог.

Как рассказал инженер, местные жители сообщили, что слышали "плач" животного в течение двух дней. Однако, по словам Раджа, "человек не смог бы спасти щенка, не подвергая опасности свою жизнь".

Тогда инженер решил попытаться спасти щенка с помощью дрона, присоединив к аппарату роботизированную руку.

Дрон был изготовлен в лаборатории, которая находится в городе Лакхнау еще два года назад, а роборука была создана специально для спасательной операции - инженер оснастил ее датчиками, которые отслеживают сердцебиение и дыхание, чтобы устройство случайно не сжал собаку слишком сильно.

Когда дрон был готов, Радж вернулся к канаве и - успешно провел спасательную операцию. Кроме того, инженер решил забрать щенка к себе домой.