Инженер спас щенка из канавы с помощью дрона и робо-руки
Об этом пишет The Verge.
Радж прогуливался утром в Нью-Дели, когда вдруг услышал, как кто-то скулит, и отследил источник звука - им был щенок, который застрял в канаве между двух дорог.
Как рассказал инженер, местные жители сообщили, что слышали "плач" животного в течение двух дней. Однако, по словам Раджа, "человек не смог бы спасти щенка, не подвергая опасности свою жизнь".
Тогда инженер решил попытаться спасти щенка с помощью дрона, присоединив к аппарату роботизированную руку.
Дрон был изготовлен в лаборатории, которая находится в городе Лакхнау еще два года назад, а роборука была создана специально для спасательной операции - инженер оснастил ее датчиками, которые отслеживают сердцебиение и дыхание, чтобы устройство случайно не сжал собаку слишком сильно.
Когда дрон был готов, Радж вернулся к канаве и - успешно провел спасательную операцию. Кроме того, инженер решил забрать щенка к себе домой.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве