Вуз, в котором берут взятки за экзамены, неинтересен для молодых украинцев, - Гриневич

7 мая, 2018, 22:04

Если в вузах берут взятки за экзамены или если читают лекции, содержание которых не обновлялось в течение десятилетий, то такие университеты неинтересны для украинского абитуриента

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Министр ответила на вопросы о развитии такого явления как выезд украинских студентов за границу.

"Дети, молодежь, молодые ученые, квалифицированные рабочие не будут выезжать из Украины, если будет достойная оплата труда. Отечественная экономика должна заработать. Поэтому для правительства одной из первоочередных задач является создание новых рабочих мест. Как вы знаете, было радикальное повышение минимальной заработной платы. Нам также важно, чтобы была детенизация заработной платы", - сказала Гриневич.

По ее словам, также важным фактором является качество высшего образования. Если в вузах берут взятки за экзамены или если читают лекции, содержание которых не обновлялось в течение десятилетий, то такие университеты неинтересны для украинского абитуриента.