ВМС Украины перешли на классификацию кораблей по стандартам НАТО

7 мая, 2018, 11:08

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины перешли на классификацию кораблей по номеру вымпела, распространенную среди европейских стран - членов НАТО

Об этом сообщает военный портал Ukrainian Military Pages.

Так, 29 апреля, во время торжеств по случаю 100-летия поднятия Украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости можно было увидеть обновленные соответствующим образом бортовые номера кораблей и катеров ВМС.

Специалисты объясняют, что согласно такой классификации каждый корабль получает уникальный номер вымпела (флага, который поднимают на военных кораблях для определения государственной принадлежности). Система была введена в ВМС Великобритании еще перед Первой мировой войной для различения кораблей, упрощение связи и кодирования. Со временем она была стандартизирована для НАТО. При этом в США используют другую систему.

Современный номер состоит из буквенной (префикс) и цифровой части. Префикс указывает на класс корабля, например F (Фрегатов) - фрегаты (корветы), L (Landing vessels) - десантные, М (Minesweepers) - минно-тральные и др. Кроме того, каждой стране, которая присоединилась присоединится к системе, выделяют свои интервалы номеров, что гарантирует их уникальность.

В частности, среди кораблей ВМСУ в Одессе новы номера получили морское водолазное судно "Почаев" - А701 (ранее U701), учебные катера "Чигирин", "Смела", "Новая Каховка" - А540, А541 и А542. Префиксом "А" (Auxiliary Vessels) обозначаются вспомогательные суда.

"Интересно, что номера типа А54Х выделены Дании, а серии А7ХХ Франции, но если согласно справочника ACP 113 (AI) номер А701 свободен, то номера А540, А541, А542 носят судна ВМС Дании: Dannebrog, Birkholm и Fyrholm, которые находятся на активной службе", - отмечают специалисты портала.

Среди других кораблей ВМС - артиллерийский катер "Скадовск", малые бронекатера пр.58155 "Бердянск", "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг" и "Никополь" уже были с бортовыми номерами типа P170, P175...Р179 - (Patrol). Они также сохранили цифровые обозначения от старых номеров ВМСУ типа U170, изменив лишь приставку.