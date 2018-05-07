В Италии не могут сформировать правительство: крупнейшая партия заговорила о новых выборах

7 мая, 2018, 14:42

Лидер итальянского антисистемного "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо не согласен на формирование технического правительства ради выхода из политического кризиса, который длится уже два месяца

Об этом сообщает Reuters.

В Италии сегодня проходит очередной раунд консультаций с президентом Серджио Маттареллою относительно формирования нового правительства. Предыдущие раунды завершились безрезультатно.

После разговора с президентом Ди Майо заявил, что если не будет возможности сформировать правительство, основанное на политическом соглашении между "Движением 5 звезд" и ультраправой "Лигой", нужны будут повторные выборы.

При этом он сам готов отказаться от своего предыдущего требования быть премьер-министром ради формирования правительства.

"Если есть добрая воля, правительство все еще можно сформировать" - сказал он, повторив, что не согласен на коалиционное соглашение с главным союзником "Лиги" - партией Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".

На выборах 4 марта "Движение 5 звезд" занял первое место среди партий, но правоцентристский альянс получил больше всего мест в парламенте. Эти политические силы не договорились о формировании коалиции.

После этого "Движение 5 звезд" предложило переговоры Демократической партии, которая стала третьей на выборах.

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Демократическая партия настаивала на том, что после поражения на выборах она пойдет в оппозицию. Однако после встречи со спикером парламента руководство партии заявило, что рассмотрит возможность переговоров с "Движением 5 звезд", если тот публично отойдет от "Лиги". После этого "Движение 5 звезд" подтвердил, что он заканчивает контакты с "Лигой". Впрочем пока о договоренности партий не сообщалось.