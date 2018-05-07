В Иерусалиме устанавливают дорожные знаки для посольства США
Об этом сообщает Reuters.
Американское дипведомство переносят в Иерусалим согласно признанию президентом США Дональдом Трампом этого города столицей Израиля.
Дорожные работники устанавливают знаки с надписями на английском, иврите и арабском языках вдоль дорог до консульского здания США на юге Иерусалима, который будет реконструирован в посольство. Официальный переезд дипведомства из Тель-Авива запланирован на 14 мая.
"Это не сон. Это реальность. Я горжусь и приехал сегодня утром, чтобы повесить первые новые знаки, подготовленные для посольства США", - написал в Twitter мэр Иерусалима Нир Баркат.
This is not a dream - it's reality! This morning, I installed the signs for the new #USembassy in #Jerusalem!— Mayor Nir Barkat (@NirBarkat) 7 мая 2018 г.
Jerusalem is the eternal capital of the Jewish people - and the world is beginning to recognize this fact!
Thank you @POTUS! pic.twitter.com/oSPwnCGKtu
- Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что выступает против любых односторонних мер, которые "могут поставить под угрозу перспективы мира для израильтян и палестинцев".
- Десятки палестинцев пострадали в столкновениях после заявления Трампа об Иерусалиме.
- Лига арабских государств призвала США отменить решение по Иерусалиму.
- Совбез ООН срочно созвали за идею Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
- В ООН раскритиковали решение США относительно Иерусалима, однако ничего не предпринимали.
- Представители 57 мусульманских стран назвали Восточный Иерусалим столицей Палестины.
- Генассамблея ООН проголосовала против идеи Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. За перенос столицы голосовали Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того и США.
- Украина в ООН воздержалась от голосования по признанию Иерусалима столицей Израиля.
- США переносят посольство в Иерусалим , несмотря на резолюцию Генассамблеи ООН.
- Представители 57 мусульманских стран назвали Восточный Иерусалим столицей Палестины.