В Иерусалиме устанавливают дорожные знаки для посольства США

7 мая, 2018, 13:22

Власти Израиля устанавливают в Иерусалиме знаки дорожного движения с учетом открытия в городе посольства США, которое должно состояться на следующей неделе

Об этом сообщает Reuters.

Американское дипведомство переносят в Иерусалим согласно признанию президентом США Дональдом Трампом этого города столицей Израиля.

Дорожные работники устанавливают знаки с надписями на английском, иврите и арабском языках вдоль дорог до консульского здания США на юге Иерусалима, который будет реконструирован в посольство. Официальный переезд дипведомства из Тель-Авива запланирован на 14 мая.

"Это не сон. Это реальность. Я горжусь и приехал сегодня утром, чтобы повесить первые новые знаки, подготовленные для посольства США", - написал в Twitter мэр Иерусалима Нир Баркат.