В Украине запустили сайт и круглосуточное радио с аудиосказками

7 мая, 2018, 11:21

Национальная общественная телерадиокомпания Украины запустила сайт и радио с аудиосказками на украинском языке

Начитывают тексты украинские звезды: писатель Сергей Жадан, участник группы Dakhabrakha Марко Галаневич, лидер группы "Крихитка" Саша Кольцова, певица Кристина Соловий, вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и актер театра, кино и дубляжа Евгений Малуха, голосом которого говорят Гомер Симпсон, Альф и доктор Хаус.

На специально разработанном для проекта сайте также можно скачать раскраски. Их и остальных иллюстраций выполнила украинская художница Женя Гайдамака. А в разделе "Информация" можно найти Радио, которое транслирует сказки онлайн. Радиоволна авторских сказок на украинском языке для детей доступна на сайте круглосуточно и имеет в ассортименте более 200 аудиосказок.

Перейти на сайт можно по ссылке.