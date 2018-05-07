В Украине запустили сайт и круглосуточное радио с аудиосказками
Начитывают тексты украинские звезды: писатель Сергей Жадан, участник группы Dakhabrakha Марко Галаневич, лидер группы "Крихитка" Саша Кольцова, певица Кристина Соловий, вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и актер театра, кино и дубляжа Евгений Малуха, голосом которого говорят Гомер Симпсон, Альф и доктор Хаус.
На специально разработанном для проекта сайте также можно скачать раскраски. Их и остальных иллюстраций выполнила украинская художница Женя Гайдамака. А в разделе "Информация" можно найти Радио, которое транслирует сказки онлайн. Радиоволна авторских сказок на украинском языке для детей доступна на сайте круглосуточно и имеет в ассортименте более 200 аудиосказок.
Перейти на сайт можно по ссылке.
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