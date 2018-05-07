В Украине более 4 тысячи миллионеров, самому младшему - 7 лет. Инфографика

7 мая, 2018, 14:23

4063 плательщика из Украины задекларировали доходы в размере свыше 1 миллиона гривен, полученные в 2017 году

Об этом заявил и.о. руководителя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, сообщает пресс-центр ГФС.

Он рассказал, что наибольшее количество миллионеров (2270 плательщиков) - это люди в возрасте от 45 лет и выше. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет – 1605 миллионеров, до 30 лет – 188.

При этом самому молодому налогоплательщику из Черкасс исполнилось 7 лет, а самому старшему – 99 лет (Киев).

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд грн", - отметил Продан.

Свои доходы граждане-миллионеры получили в виде:

других доходов (например, дополнительное благо, проценты, начисленные на депозитные счета в банке, дивиденды и тому подобное) – 9,8 млрд грн;

иностранных доходов – 6,2 млрд грн;

доходов от операций по продаже (обмену) объектов движимого и недвижимого имущества – 3,6 млрд грн;

доходов от наследования (получение в дар) имущества – 2,5 млрд грн.

"Почти 44% от общего количества миллионеров состоят на налоговом учете в г. Киеве – 1816 человек. Среди лидеров также Харьковская – 299, Днепропетровска – 269, Киевская – 275 и Одесская – 207 области", - подытожил Продан.

Он добавил, что среднестатистический годовой доход одного гражданина–миллионера по Украине составляет 8,2 млн гривен.

В то же время одного плательщика – жителя Волынской области – 18,4 млн грн, Донецкой – 12,2 млн грн, Сумской – 11,4 млн грн, Киева – 10,1 млн грн, Херсонской – 9,9 млн грн и Киевской областей – 8,6 млн гривен.