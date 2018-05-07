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В США открыли роботизированный ресторан со здоровой пищей. Там работает всего 2 человека

Четыре студента Массачусетского технологического института (MIT) и шеф-повар Даниэль Булуда, обладатель звезды Michelin, открыли в Бостоне полностью роботизированный ресторан Spyce

Об этом пишет Engadget.

Spyce имеет собственную кухню с семью автономными блоками, которые позволяют быстро готовить здоровую пищу. Клиенту нужно выбрать в электронном меню одно из блюд, и ростки, капуста, бобы, зерно и другие овощи и фрукты, а также различные мясные продукты автоматически попадут в одну из барабанных машин.

Единственные люди, которые работают в ресторане - два повара, которые нарезают и готовят ингредиенты для приготовления, а также составляют гарнир.

Кухня ресторана Spyce использует магнитную индукцию для нагрева пищи, при этом плита может автоматически очищаться после приготовления каждого заказа.

В Spyce установлена открытая кухня, поэтому все желающие могут наблюдать, как их еда готовится автоматически. Несмотря на специфику, многие эксперты высоко оценивают вкусовые качества блюд.

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