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В Румынии легковушка протаранила автобус с украинскими туристами, 4 пострадавших


фото: Київ оперативний
6 мая, около 20:00, экскурсионный автобус с украинскими туристами попал в ДТП на территории Румынии

Об этом сообщает Киев оперативный.

Как сообщают пассажиры автобуса, авария произошла вследствие того, что автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу.

От удара автобус вылетел в кювет. В результате ДТП госпитализировали четырех человек, которые находятся в румынской больнице. По предварительным данным, серьезных повреждений никто не получил. По словам очевидицы, пассажиры в момент столкновения спали.

Для остальных пассажиров выделили автобус до Измаила.

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