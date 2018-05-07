В Румынии легковушка протаранила автобус с украинскими туристами, 4 пострадавших
7 мая, 2018, 16:11
6 мая, около 20:00, экскурсионный автобус с украинскими туристами попал в ДТП на территории Румынии
Об этом сообщает Киев оперативный.
Как сообщают пассажиры автобуса, авария произошла вследствие того, что автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу.
От удара автобус вылетел в кювет. В результате ДТП госпитализировали четырех человек, которые находятся в румынской больнице. По предварительным данным, серьезных повреждений никто не получил. По словам очевидицы, пассажиры в момент столкновения спали.
Для остальных пассажиров выделили автобус до Измаила.
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