В Раду могут пройти 8 политических партий. Опрос

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Согласно результатам опроса общественного мнения, если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в середине апреля, то из всех граждан Украины возрастом от 18 лет:

8,5% проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

6,8% - за партию "Гражданская позиция";

6,7% - за Радикальную партию О. Ляшко;

5,8% - за партию "Блок Петра Порошенко";

5,5% - за партию "За жизнь";

5,5% - за партию "Оппозиционный блок";

5,1% - за партию "Блок Святослава Вакарчука";

5% - за партию "Слуга народа";

2,1% - за партию "Объединение "Самопомощь";

1,4% - за партию "Всеукраинское объединение "Свобода";

1,4% - за Аграрную партию;

1% - за партию "Движение новых сил",

за другие партии – всего 4,3%,

Также 4,1% опрошенных вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 12,3% решили не принимать участие в голосовании, 23,1% не определились, за кого голосовать и 1,3% отказались отвечать на вопрос.

Из этих партий больше, чем другие, учитывая статистическую погрешность, имеет ВО "Батькивщина". Следующие семь партий имеют поддержку, которая отличается практически в рамках погрешности, то есть эти политические скорее "делят" второе место.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля), то получим:

14,4% проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина";

11,5% - за партию "Гражданская позиция";

11,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко;

9,9% - за партию "Блок Петра Порошенко";

9,3% - за партию "За жизнь";

9,3% - за партию "Оппозиционный блок";

8,6% - за партию "Блок Святослава Вакарчука";

8,4% - за партию "Слуга народа";

3,6% - за партию "Объединение "Самопомощь";

2,4% - за партию "Всеукраинское объединение "Свобода";

2,4% - за Аграрную партию;

1,7% - за партию "Движение новых сил";

за другие партии - всего 7,3%.

Также респондентам задавался такой вопрос, как "Представьте, пожалуйста, что Вы можете отдать свой голос за несколько партий. Скажите, пожалуйста, за какую или какие партии кром ... Вы бы также могли отдать свой голос?". Для тех партий, которые не являются для респондента первым или дополнительным (вторым) выбором, дополнительно задавался вопрос "Вы, в целом, допускаете возможность для себя проголосовать за ... ли Вы при каких обстоятельствах не голосовали бы за ...?". Объединив результаты всех трех вопросов, можно оценить электоральный потенциал партий.

Если оценивать потенциал как суммарную поддержку первый/второй выбор, то в отношении наибольший потенциал имеют ВО "Батькивщина" (12,7%) и "Гражданская позиция" (11,3%). Если же сравнивать максимальный потенциал (сумма первого/второго выбора и тех, кто в целом допускают возможность проголосовать за партию), то наибольший потенциал будет у "Блока С. Вакарчука" (27,6%), "Гражданской позиции" (27,4%) и "Слуги народа" (26,5%).