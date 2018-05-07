В Польше троих украинцев обвиняют в торговле наркотиками
На скамье подсудимых оказались двое мужчин: 39-летний Виктор К. и 46-летний Евгений С. и одна женщина - 34-летняя Ольга П., сообщает "Польское радио".
За совершенные преступления обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанные являлись членами организованной преступной группы. Злоумышленники вывозили из ЕС в Украину крупные партии наркотиков.
Обвиняемым гражданам Украины польский прокурор выдвинул обвинения в участии в организованной преступной группе, которая действовала на территории Европейского Союза, а также Украины и России. Деятельность этой группы была направлена на совершение преступлений против положений Закона о борьбе с наркоманией.
Обвиняемые также ответят в суде за попытку ввоза из Польши в Украину пограничным пунктом пропуска "Корчевая-Краковец" большого количества смолы каннабиса общим весом 237 кг.
Наркотики из Испании в Россию возили курьеры. Их прятали в специальных конструкциях легковых автомобилей марок BMW X6 и BMW X5 с украинской регистрацией.
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