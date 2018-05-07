В ООС готовятся к провокациям 9 мая
7 мая, 2018, 13:50
Командование операции Объединенных сил (ООС) ожидает возможных провокаций со стороны боевиков 9 мая
Об этом сообщил начальник штаба, первый заместитель командующего ООС Валерий Залужный на брифинге 7 мая в Краматорске, сообщает Укринформ.
“9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию - как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения”, - говорит Залужный.
При этом он заявил о готовности к любому развитию ситуации. “Мы не позволим осуществить то, что они будут пытаться сделать”.
8 мая в Украине будут отмечать День памяти и примирения, а 9 - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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