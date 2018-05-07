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В Грузии перевернулся автобус с туристами: 2 погибших, 17 раненых

В ночь на 7 мая в Грузии перевернулся автобус с туристами, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека, еще 17 получили ранения

Об этом сообщает грузинский телеканал Rustavi2.

ДТП произошло на трассе вблизи поселка Манглиси, расположенного в 25 км от Тбилиси.

Автобус направлялся из монастыря Фоки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего произошло опрокидывание.

Пострадавших госпитализировали в больницы Тбилиси и Марнеули.

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