В Грузии перевернулся автобус с туристами: 2 погибших, 17 раненых
7 мая, 2018, 12:26
В ночь на 7 мая в Грузии перевернулся автобус с туристами, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека, еще 17 получили ранения
Об этом сообщает грузинский телеканал Rustavi2.
ДТП произошло на трассе вблизи поселка Манглиси, расположенного в 25 км от Тбилиси.
Автобус направлялся из монастыря Фоки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего произошло опрокидывание.
Пострадавших госпитализировали в больницы Тбилиси и Марнеули.
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