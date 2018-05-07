В Германии мэру сломали нос на праздновании его победы на выборах
7 мая, 2018, 23:16
33-летний кандидат в мэры немецкого города Фрайбурга Мартин Горн получил удар в лицо от неизвестного мужчины во время празднования победы на выборах
Горн праздновал победу с около 300 своими сторонниками, когда к нему подошел мужчина с просьбой сделать селфи, сообщает BBC.
Вдруг неизвестный ударил победителя на выборах мэра. Он сломал Горну нос и выбил зуб, политика пришлось госпитализировать.
54-летнего нападающего арестовали, его действия не рассматриваются как политически мотивированные. По данным полиции, подозреваемый напал на Горна на фоне психиатрического заболевания.
Горн был самовыдвиженцем, но на выборах заручился поддержкой социал-демократов.
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