В Ереване перед протестующими выступит лидер System of a Down Серж Танкян
Об этом сообщил в Facebook лидер оппозиции, кандидат на должность премьер-министра Никол Пашинян.
"7-го мая в 20:00 в аэропорту Звартноц состоится мероприятие приветствия известного рок-музыканта Сержа Танкяна, в котором приму участие и я сам", - написал Пашинян.
Предполагается, что около 21:00 Танкян и Пашинян будут выступать с речами на площади Республики.
Всемирно известный музыкант Серж Танкян армянского происхождения в последнее время регулярно выступал с обращениями в поддержку протестов в Армении. В одном из своих обращений Танкян пообещал вскоре приехать в Армению. Последний раз Танкян был в Армении в 2015 году - тогда он вместе с System of a Down дала концерт на площади Республики в Ереване.
- Напомним, ранее Серж Танкян посвятил песню протестам в Армении.
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