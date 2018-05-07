В Ереване перед протестующими выступит лидер System of a Down Серж Танкян

7 мая, 2018, 11:50

Вечером 7 мая в столицу Армении прибудет лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян, который выступит перед часниками акций протеста

Об этом сообщил в Facebook лидер оппозиции, кандидат на должность премьер-министра Никол Пашинян.

"7-го мая в 20:00 в аэропорту Звартноц состоится мероприятие приветствия известного рок-музыканта Сержа Танкяна, в котором приму участие и я сам", - написал Пашинян.

Предполагается, что около 21:00 Танкян и Пашинян будут выступать с речами на площади Республики.

Всемирно известный музыкант Серж Танкян армянского происхождения в последнее время регулярно выступал с обращениями в поддержку протестов в Армении. В одном из своих обращений Танкян пообещал вскоре приехать в Армению. Последний раз Танкян был в Армении в 2015 году - тогда он вместе с System of a Down дала концерт на площади Республики в Ереване.