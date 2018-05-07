В Чехии тестировали, но не изготавливали "Новичка", - премьер-министр
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает "РБК-Украина".
Яд A-230 синтезировали в научно-исследовательском институте чешского Министерства обороны в городе Брно в малых количествах для проведения тестов, что по сути не является производством.
Ранее президент Чехии Милош Земан, который имеет пророссийские взгляды, заявил, что в стране было изготовлено нервно-паралитическое вещество "Новичок", аналог которого было использовано для отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Он отметил, что отчет чешского военного шпионского агентства указывает на то, что небольшое количество нервно-паралитического вещества прошлом году было создано, протестировано и уничтожено в Чехии.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Президент России Владимир Путин говорит, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.
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