В Чехии тестировали, но не изготавливали "Новичка", - премьер-министр

7 мая, 2018, 16:54

В Чехии не производили и не хранили нервно-паралитическое вещество класса "Новичок"

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает "РБК-Украина".

Яд A-230 синтезировали в научно-исследовательском институте чешского Министерства обороны в городе Брно в малых количествах для проведения тестов, что по сути не является производством.

Ранее президент Чехии Милош Земан, который имеет пророссийские взгляды, заявил, что в стране было изготовлено нервно-паралитическое вещество "Новичок", аналог которого было использовано для отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Он отметил, что отчет чешского военного шпионского агентства указывает на то, что небольшое количество нервно-паралитического вещества прошлом году было создано, протестировано и уничтожено в Чехии.