В 5-звездочном отеле Турции обрушился пирс: двое людей в критическом состоянии
7 мая, 2018, 14:45
Двое человек находятся в критическом состоянии после того, как пор пятизвездочного отеля обвалился в западной провинции Турции Айдин
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Туристы стояли на пирсе, когда тот обвалился. Спасатели, охрана отеля и медики сразу прибыли на место происшествия и спасли из моря восемь человек. Впоследствии двоих доставили в ближайшую больницу. Они находятся в критическом состоянии.
Правоохранители открыли производство относительно инцидента.
"Пирс, который упал, был старым. Сейчас запрещено строить цементные причалы", - заявил губернатор округа Мехмет Тюркоз.
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