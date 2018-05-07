В 5-звездочном отеле Турции обрушился пирс: двое людей в критическом состоянии

7 мая, 2018, 14:45

Двое человек находятся в критическом состоянии после того, как пор пятизвездочного отеля обвалился в западной провинции Турции Айдин

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Туристы стояли на пирсе, когда тот обвалился. Спасатели, охрана отеля и медики сразу прибыли на место происшествия и спасли из моря восемь человек. Впоследствии двоих доставили в ближайшую больницу. Они находятся в критическом состоянии.

Правоохранители открыли производство относительно инцидента.

"Пирс, который упал, был старым. Сейчас запрещено строить цементные причалы", - заявил губернатор округа Мехмет Тюркоз.