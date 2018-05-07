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Украину сегодня накроют грозовые дожди. Карта

Сегодня почти на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами

Об этом сообщает пресс-центр Укргидрометцентра.

Согласно прогнозам, дожди с грозами сегодня ожидаются на всей территории Украины, кроме Закарпатской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

В частности, в северных регионах воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, а на юге – до 27 градусов. Достаточно жарко будет и в восточных областях - 25-27 градусов.

На западе будет значительно прохладнее, в пределах 16-18 градусов. В центральных областях пройдут грозовые дожди, температура воздуха составит 22-25 градусов

В столице сегодня также будет дождливо, воздух прогреется до 21-23 градусов тепла.

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