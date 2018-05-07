Ученые нашли связь между седыми волосами и иммунитетом

7 мая, 2018, 16:24

Ученые из США в результате опытов на мышах обнаружили связь генов, отвечающих за цвет волос, с генами, которые контролируют иммунную систему организма

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученые выяснили, что ген MITF, который связан с регулированием уровня белков-интерферонов, которые противостоят бактериям и вирусам, снижает их количество в клетках-меланоцитах. Это, в свою очередь, приводит к потери пигмента волосами.

"Данное открытие позволяет предположить, что гены, которые контролируют пигментацию волос и кожи, также принимают участие в управлении иммунной системой", - говорит Уильям Паван, один из авторов исследования.

По мнению ученых, полученные результаты помогут пролить свет на то, почему люди иногда седеют после болезни или сильного стресса.

"Эти результаты могут улучшить наше понимание седения волос. Более того, открытие этой связи поможет нам глубже понять такие проблемы организма, как витилиго". Витилиго, которое вызывает обесцвеченные участки кожи, поражающее от 0,5 до 1 процента всех людей.

Почему мыши, склонные к седению, более восприимчивы к нарушениям иммунной системы, еще предстоит ответить. Исследователи предполагают, что, возможно, это может объяснить, почему некоторые люди начинают седеть еще в молодом возрасте.

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