У Порошенко рассказали, когда будет встреча с Меркель и Макроном

7 мая, 2018, 12:05

9-10 мая президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Германию

Об этом сообщается на сайте представительства президента.

"В рамках программы пребывания запланированы трехсторонние переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском", - говорится в сообщении.

Также Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках церемонии вручения премии Карла Великого" Президенту Франции Эммануэлю Макрону.