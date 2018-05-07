У Порошенко рассказали, когда будет встреча с Меркель и Макроном
7 мая, 2018, 12:05
9-10 мая президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Германию
Об этом сообщается на сайте представительства президента.
"В рамках программы пребывания запланированы трехсторонние переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском", - говорится в сообщении.
Также Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках церемонии вручения премии Карла Великого" Президенту Франции Эммануэлю Макрону.
- Напомним, Меркель на встрече с Трампом поддержала защиту Украины с помощью жестких антироссийских санкций.
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