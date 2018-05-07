Трамп не приедет на открытие американского посольства в Иерусалиме
7 мая, 2018, 23:37
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не приедет в Иерусалим на официальное открытие американского посольства, которое будет переведено из Тель-Авива
Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию Белого дома.
Ранее сообщалось, что Трамп, возможно, посетит Иерусалим на церемонии открытия посольства США.
Посольство США в Иерусалиме планируют открыть 14 мая на временном участке. Затем учреждение переедет на постоянное место, которое еще находится на стадии строительства.
Также недавно Трамп заявил, что «с нетерпением ждет перенос американского посольства в Иерусалим».
#BREAKING Trump not going to Jerusalem for US embassy opening, White House says— AFP news agency (@AFP) 7 мая 2018 г.
- Напомним, президент США Дональд Трамп ранее выступил с заявлением о том, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что выступает против любых односторонних мер, которые "могут поставить под угрозу перспективы мира для израильтян и палестинцев".
- Лига арабских государств призвала США отменить решение по Иерусалиму.
- Представители 57 мусульманских стран назвали Восточный Иерусалим столицей Палестины.
- Украина в ООН воздержалась от голосования по признанию Иерусалима столицей Израиля.
- США переносят посольство в Иерусалим , несмотря на резолюцию Генассамблеи ООН.
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