Трамп не приедет на открытие американского посольства в Иерусалиме

7 мая, 2018, 23:37

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не приедет в Иерусалим на официальное открытие американского посольства, которое будет переведено из Тель-Авива

Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп, возможно, посетит Иерусалим на церемонии открытия посольства США.

Посольство США в Иерусалиме планируют открыть 14 мая на временном участке. Затем учреждение переедет на постоянное место, которое еще находится на стадии строительства.

Также недавно Трамп заявил, что «с нетерпением ждет перенос американского посольства в Иерусалим».

#BREAKING Trump not going to Jerusalem for US embassy opening, White House says — AFP news agency (@AFP) 7 мая 2018 г.