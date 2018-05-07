Топ компаний-должников по выплате зарплат. Данные Минюста

7 мая, 2018, 14:57

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал список из трех крупнейших предприятий-должников по выплате зарплаты

Соответствующую информацию чиновник обнародовал в Facebook.

"Публикуем список трех крупнейших компаний - должников по выплате заработной платы. Давайте распространять. Пусть Украина знает своих псевдогероев. Правительство и Минюст намерены полностью преодолеть позорное явление долгов по зарплате", - отметил Петренко.

На первом месте оказалось Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, с долгом в 74 миллиона гривен. На втором - ГП "Судостроительный завод имени 61 Коммунара", с задолженностью в 30,1 млн грн. И на третьем - ПАО "Футбольный клуб "Металлист"", который задолжал работникам 28,6 млн грн.