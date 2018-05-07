Топ компаний-должников по выплате зарплат. Данные Минюста
7 мая, 2018, 14:57
Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал список из трех крупнейших предприятий-должников по выплате зарплаты
Соответствующую информацию чиновник обнародовал в Facebook.
"Публикуем список трех крупнейших компаний - должников по выплате заработной платы. Давайте распространять. Пусть Украина знает своих псевдогероев. Правительство и Минюст намерены полностью преодолеть позорное явление долгов по зарплате", - отметил Петренко.
На первом месте оказалось Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, с долгом в 74 миллиона гривен. На втором - ГП "Судостроительный завод имени 61 Коммунара", с задолженностью в 30,1 млн грн. И на третьем - ПАО "Футбольный клуб "Металлист"", который задолжал работникам 28,6 млн грн.
- Напомним, в прошлом рейтинге предприятий-должников оказались две компании, принадлежащие Дмитрию Фирташу.
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