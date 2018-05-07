Ситуация в Закарпатье спокойная, - ОБСЕ

7 мая, 2018, 21:18

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что ситуация в Закарпатской области в целом спокойная

Об этом Хуг рассказал в интервью 112.ua.

Он напомнил, что ситуацию на Закарпатье сегодня отслеживает команда специальной миссии из Ивано-Франковска, и, по ее данным, напряжение в регионе не наблюдается.

"Согласно информации, которую мы получили от этой команды, ситуация в регионе в целом спокойная. Если ситуация на Закарпатье изменится, мы, конечно же, сообщим об этом", - отметил Хуг.

По его словам, на этом этапе ОБСЕ не видит необходимости в увеличении количества наблюдателей в ивано-франковской команде.

Хуг сообщил, что наблюдатели наладили регулярные контакты с представителями местной власти, гражданского общества, журналистами и местными жителями, но не стал уточнять деталей.

"Факты, которые мы устанавливаем, мы отражаем в своих отчетах. Как я уже говорил, в Закарпатской области сейчас наблюдаем в целом спокойную ситуацию", - добавил он.

Как известно, тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал Будапешт, утверждая, что закарпатским венграм грозит опасность со стороны Украины.

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