Ситуация в Закарпатье спокойная, - ОБСЕ
Об этом Хуг рассказал в интервью 112.ua.
Он напомнил, что ситуацию на Закарпатье сегодня отслеживает команда специальной миссии из Ивано-Франковска, и, по ее данным, напряжение в регионе не наблюдается.
"Согласно информации, которую мы получили от этой команды, ситуация в регионе в целом спокойная. Если ситуация на Закарпатье изменится, мы, конечно же, сообщим об этом", - отметил Хуг.
По его словам, на этом этапе ОБСЕ не видит необходимости в увеличении количества наблюдателей в ивано-франковской команде.
Хуг сообщил, что наблюдатели наладили регулярные контакты с представителями местной власти, гражданского общества, журналистами и местными жителями, но не стал уточнять деталей.
"Факты, которые мы устанавливаем, мы отражаем в своих отчетах. Как я уже говорил, в Закарпатской области сейчас наблюдаем в целом спокойную ситуацию", - добавил он.
Как известно, тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал Будапешт, утверждая, что закарпатским венграм грозит опасность со стороны Украины.
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- 28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным и таким, что утратил действие, закон №9073 "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 года, известный как "закон Кивалова-Колесниченко".
- Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отмена закона Кивалова-Колесниченко - это "брутальная атака против нацменьшинств".
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что решение Венгрии по блокированию комиссии Украина-НАТО на уровне министров создает опасный прецедент в сотрудничестве НАТО со странами-партнерами.
- 23 апреля Будапешт снова заблокировал встречу на уровне министров Украина-НАТО.
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