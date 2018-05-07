Синоптик рассказала, как будет меняться погода в течение недели

7 мая, 2018, 10:19

В течение текущей недели украинцев ожидает понижение температуры воздуха и локальные грозовые дожди

Об этом заявила в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Погода неоднородна не только в плане дождей - это коснется и температуры воздуха. Сегодня в западных областях достаточно свежо, температура воздуха составит в пределах +17...+23°C, на остальной территории достаточно комфортно, +23...+28°C. Завтра на западе потеплеет, температура выровняется, в пределах всей Украины будет в пределах 24...29°C", - рассказала госпожа Диденко.

По словам метеоролога, 9 мая ощутимо снизится температура в южной части Украины: на юге, юго-востоке столбики термометров будут колебаться в пределах +20...+24°C.

"Наименьшая вероятность осадков - на востоке Украины: на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. На остальной территории пока ожидаются кратковременные грозовые дожди", - уточнила синоптик.

При этом дожди будут иметь локальный характер.

"10 мая Украину пересечет холодный атмосферный фронт, несколько снизится температура воздуха на западе, севере, в большинстве центральных областей. Вместе с фронтом могут пройти кратковременные грозовые дожди. Уже ближе к концу недели 11-12 мая в Украине в большинстве областей будет преобладать сухая теплая погода", - подытожила метеоролог.