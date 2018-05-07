Синоптик рассказала, как будет меняться погода в течение недели
Об этом заявила в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Погода неоднородна не только в плане дождей - это коснется и температуры воздуха. Сегодня в западных областях достаточно свежо, температура воздуха составит в пределах +17...+23°C, на остальной территории достаточно комфортно, +23...+28°C. Завтра на западе потеплеет, температура выровняется, в пределах всей Украины будет в пределах 24...29°C", - рассказала госпожа Диденко.
По словам метеоролога, 9 мая ощутимо снизится температура в южной части Украины: на юге, юго-востоке столбики термометров будут колебаться в пределах +20...+24°C.
"Наименьшая вероятность осадков - на востоке Украины: на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. На остальной территории пока ожидаются кратковременные грозовые дожди", - уточнила синоптик.
При этом дожди будут иметь локальный характер.
"10 мая Украину пересечет холодный атмосферный фронт, несколько снизится температура воздуха на западе, севере, в большинстве центральных областей. Вместе с фронтом могут пройти кратковременные грозовые дожди. Уже ближе к концу недели 11-12 мая в Украине в большинстве областей будет преобладать сухая теплая погода", - подытожила метеоролог.
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