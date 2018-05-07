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Суд взял под стражу наемника Лусварги

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области взял под стражу бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне российских боевиков на Донбассе

Такую меру пресечения объявил председательствующий судья Панченко, информирует Общественное.

Согласно решению, Лусварги посадили на 60 суток.

"Коллегия судей считает оправданным содержания обвиняемого под стражей. Домашний арест или залог не могут применяться к лицам, обвиняемым по такой статье как ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт)", — зачитал решение судья.

Ранее на подготовительном заседании в деле Лусварги председательствующая судья согласилась на свой отвод. В то же время адвокату Лусварги отказали в отводе коллегии судей.

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