Соцсети разозлила коллекция Adidas с надписью СССР и советским гербом

Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не купуватиму речі бренду Adidas.



The occupation regime of the USSR killed a lot of people, including millions of Ukrainians.

I’l never buy @Adidas clothing.#neverbuyadidas #adidas pic.twitter.com/bO5jTgTSh7