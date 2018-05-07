Соцсети разозлила коллекция Adidas с надписью СССР и советским гербом

7 мая, 2018, 06:50

МИД Литвы и гражданские активисты в нескольких странах мира (в частности, в Украине) выражают недовольство по поводу появления новой линейки спортивной одежды фирмы Adidas

Речь идет о красных футболках с буквами USSR и изображением государственного герба уже существующего Советского Союза.

"Оккупационный режим СССР убил очень много людей, среди которых и миллионы украинцев. Я больше никогда не буду покупать вещи бренда Adidas", - написал у себя в Twitter один из руководителей проукраинской молодежи Одессы Сергей Стерненко.

Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не купуватиму речі бренду Adidas.



The occupation regime of the USSR killed a lot of people, including millions of Ukrainians.

I’l never buy @Adidas clothing.#neverbuyadidas #adidas pic.twitter.com/bO5jTgTSh7 — Сергій Стерненко (@sternenko) 6 мая 2018 г.