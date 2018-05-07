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Соцсети разозлила коллекция Adidas с надписью СССР и советским гербом

МИД Литвы и гражданские активисты в нескольких странах мира (в частности, в Украине) выражают недовольство по поводу появления новой линейки спортивной одежды фирмы Adidas

Речь идет о красных футболках с буквами USSR и изображением государственного герба уже существующего Советского Союза.

"Оккупационный режим СССР убил очень много людей, среди которых и миллионы украинцев. Я больше никогда не буду покупать вещи бренда Adidas", - написал у себя в Twitter один из руководителей проукраинской молодежи Одессы Сергей Стерненко.

  • Напомним, в конце 2017 стало известно, что Adidas незаконно работает в оккупированном Крыму, из-за чего Министерство иностранных дел Украины заявило о возможности санкций относящегося данного производителя и его продукции.
    Вместе с тем, глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорштед призвал Запад к улучшению отношений с Россией и просмотра экономических ограничений, введенных после начала войны с Украиной.
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