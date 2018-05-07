СМИ назвали место, где Трамп и Ким Чен Ын, вероятнее всего, проведут встречу

7 мая, 2018, 08:59

Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына с большой вероятностью может состояться в Сингапуре

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники южнокорейской газеты Chosun Ilbo daily.

Отмечается, что собеседники издания в дипломатических кругах указали на то, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в середине июня.

Более того, возможность ее проведения в Сингапуре "значительно возросла", после того, как Трамп решил принять у себя южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Белом доме в конце этого месяца, не давая дальнейших объяснений.

Отметим, 4 мая Трамп заявил о согласовании места и даты встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не рассказал деталей.

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