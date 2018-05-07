СМИ назвали место, где Трамп и Ким Чен Ын, вероятнее всего, проведут встречу
7 мая, 2018, 08:59
Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына с большой вероятностью может состояться в Сингапуре
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники южнокорейской газеты Chosun Ilbo daily.
Отмечается, что собеседники издания в дипломатических кругах указали на то, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в середине июня.
Более того, возможность ее проведения в Сингапуре "значительно возросла", после того, как Трамп решил принять у себя южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Белом доме в конце этого месяца, не давая дальнейших объяснений.
Отметим, 4 мая Трамп заявил о согласовании места и даты встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не рассказал деталей.
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- Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин накануне анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.
- Отметим, в конце марта северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США.
- После этой встречи эксперты высказать мнение, что визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом.
- Напомним, в марте представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
- Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
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