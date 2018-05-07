Сколько крымчан действительно голосовали на выборах президента России. Данные Меджлиса
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров в видеообращении на своей странице в Facebook.
Он отметил, что имеет данные ФСБ России о явке крымчан во время так называемых российских президентских выборов на оккупированном полуострове.
"Так называемый белый протокол с реальными данными о результатах голосования содержал показатели явки на уровне 42%, из которых 8% - недействительные и испорченные бюллетени. То есть всего 42% была явка. Тех, которые взяли бюллетени и опустили в урну. И из них 8% - недействительные и испорченные. То есть 8% людей, которые не побоялись прийти, но они испортили бюллетени", - подчеркнул Чубаров.
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При этом так называемый глава Крыма Сергей Аксенов пытался дать взятку представителям администрации президента России Владимира Путина, чтобы завысить реальный показатель явки на выборах.
По словам Чубарова, они хотели, чтобы в документах завысили показатель явки на 10-15%, однако им в этом отказали.
- Напомним, 18 марта 2018 года в годовщину незаконной аннексии Крыма в России провели выборы президента, на которых победил Владимир Путин. Российская власть организовала незаконное голосование на украинской территории - в оккупированном Крыму.
- Перед выборами глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что голосование в диппредставительствах позволят лишь в случае отказа от организации голосования в оккупированном Крыму.
- Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России в оккупированном Крыму.
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