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СБУ идентифицировала всех боевиков российского вооруженного формирования "Карпаты", набранного из украинцев


фото: ssu.gov.ua
СБУ установила личности всех участников российской террористической группировки "Карпаты", что состоит из граждан Украины

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба СБУ.

"Группа была сформирована для проведения разведывательно-террористической деятельности на территории Украины. Служба установила всех участников РТГр "Карпаты" в составе 56 человек и в ближайшее время обнародует их персональные данные", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Глава спецслужбы отметил, что за формирование террористического подразделения отвечает подполковник российской армии Олег Демьяненко.

"Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротно-тактической группы "Карпаты", состоявшую преимущественно из граждан Украины - участников бандформирований на Донбасс", - добавил Грицак.

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