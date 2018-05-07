СБУ показала доказательства обстрела Россией Мариуполя в 2015 году, когда погибли 29 человек
Об этом во время брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает Эспрессо.TV.
Он отметил, что материалы этого расследования в ближайшее время будут переданы в Международный суд ООН по иску Украины относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.
Он напомнил, что в результате тогдашней атаки российских войск погибло 29 человек, еще 92 человека получили ранения. Более того, с выстрелами из "Градов" были повреждены жилые и нежилые дома, рынки.
"Во время досудебного расследования нашими следователями установлено и доказано, что этот террористический акт совершен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил России", - подчеркнул Грицак.
Глава СБУ также отметил, что
- Операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-майор Ярощук Степан Степанович;
- Во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС России Цаплюк Александр Йожефович, позывной "Горец";
- Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Власов Максим Владимирович, позывной "Югра";
- В обстрелах участвовали подразделения 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная Гвардейская Таманский мотострелковая бригада);
"Благодаря проведенной кропотливой работе удалось поминутно зафиксировать и задокументировать пересечение российскими подразделениями российско-украинской границы и путь на позиции террористов, с которых осуществлялся обстрел Мариуполя", - подытожил Грицак.
Он добавил, что следователи СБУ задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения кадровыми военными РФ этого преступления против мирного населения Украины.
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