Россияне устроили шествие с флагами "ЛНР/ДНР" в Лиссабоне в преддверии Евровидения

7 мая, 2018, 09:42

Российская делегация накануне песенного конкурса Евровидение-2018 6 мая устроила акцию "Бессмертный полк" в португальском Лиссабоне, участники которой несли флаги оккупационных российских республик в Луганской и Донецкой областях

Об этом заявил глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха, который наблюдал за акцией, передает "Громадське радіо".

Отмечается, что участники акции несли не только портреты якобы своих родственников, которые принимали участие во Второй мировой войне, но и флаги Украины, Грузии, Беларуси и России.

При этом певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на "Евровидении", возглавила это шествие. Тем временем украинцы, которые живут в Лиссабоне, также побывали на акции. Они были одеты в футболки с уничижительными надписями в адрес президента России Владимира Путина.

По словам Садохи, в акции приняли участие не менее 300 участников, среди которых были португальские организации левого толка. Он заметил, что люди несли флаги разных стран, однако мужчина сомневается, что это действительно были представители тех государств.

"Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, которую использует символику и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги "ДНР" и "ЛНР". У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет. Были также флаги Грузии. Человек, который держал этот флаг, сказал, что он белорус", - отметил Садоха.