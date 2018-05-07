Разработчики создали систему, которая позволит беспилотным автомобилям ориентироваться без 3D-карт

7 мая, 2018, 17:08

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) и Toyota представили систему, которая позволит беспилотным автомобилям передвигаться по отдаленным и "непопулярным" дорогам без 3D-карт

Об этом сообщает MIT News.

Система MapLite призвана научить автопилот ориентироваться без использования 3D-карт. Она получает представление о местоположении с помощью GPS и использует эту информацию для поиска конечного пункта маршрута через "локальные" точки.

Автомобиль с помощью встроенных датчиков строит маршруты между этими точками, а лидар помогает не выходить за пределы дороги, которая, как правило, более плоская по сравнению с окружающей местностью. За действия на перекрестках или других специфических участках дороги отвечают универсальные параметрические модели.

Во время тестирования автомобиль Toyota Prius, оснащенный MapLite, лидаром и датчиками, успешно проехал по нескольким загородным дорогам Девенса (штат Массачусетс). Машина "видела" дорогу впереди себя на расстоянии 30,5 метров.

На сегодняшний день большинство беспилотных автомобилей проходят тестирование только в городских условиях и возлагаются на наиболее узкоспециальные 3D-карты, на которых отмечены все объекты на пути.

Однако миллионы миль дорог не зарегистрированы в картографических системах - по этим дорогам ездят не так много людей, поэтому у крупных компаний нет стимулов к созданию для них 3D-карт, констатируют в институте.

MapLite поможет открыть больше дорог для беспилотных автомобилей, но впереди еще много работы, признают ученые. Пока система приспособлена только для движения по ровным дорогам - ей еще предстоит научиться работать с горными дорогами, высота которых постоянно меняется во время езды.