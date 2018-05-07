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"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на Троицу


фото: Facebook
На праздник Троицы "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда и рейсы

Об этом сообщил и.о. главы монополиста Евгений Кравцов в Facebook.

Введены дополнительные поезда сообщением "Киев - Львов", "Киев - Ковель", "Киев - Хмельницкий", "Киев - Харьков", "Кременчуг - Киев", "Винница -", "Львов - Днепр", "Константиновка - Одесса", "Киев - Тернополь", "Харьков - Константиновка".

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