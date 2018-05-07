"Довольны ли вы нынешней властью?". ССО проведут соцопрос жителей Кубани и оккупированного Крыма

7 мая, 2018, 12:42

Центр информационно-психологических операций Минобороны Украины объявил тендер на проведение социологического исследования среди жителей Южного федерального округа России и оккупированного Крыма

Об этом сообщается на сервисе публичных закупок Prozorro.

Комплексное социологическое исследование проводит воинская часть А4398, что дислоцируется в Броварах Киевской области. Она заказала опрос общественного мнения жителей Южного федерального округа России, которому оккупационная власть включила аннексирован Крым.Предмет исследования – потенциал активности жителей южных регионов РФ и степень их влияния на социально-политическую ситуацию в регионе.

Жителям четырех российских регионов (Адыгеи, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ростовской области) и аннексированного Крыма планируют ставить вопрос, довольны ли они действующей властью РФ, устраивают ли их работа гражданской и административной систем в регионе, уточнят такие данные, как уровень дохода, пол, возраст, образование, национальность, профессия, семейное положение и статус и др.

Конечный срок подачи тендерных предложений на проведение соцопроса – 18 мая 2018 года. Срок предоставления услуги – с июня до конца декабря 2018 года.

Ориентировочная стоимость – 1,6 млн. гривен. Победителей конкурса будут определять по ценовому критерию.

Указано, что соцопросы должно включать проведение не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2 тысячи интервью face-to-face на дому у респондента.

Военная часть А4398 – это 72-й центр информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ. Один из последних очагов сопротивления ВМС Украины российским оккупантам в 2014 году в Севастополе. Часть держалась до 23 марта, в дальнейшем была передислоцирована на “материк”, введена в ССО.