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Путин оставил Медведева на посту российского премьера


фото: rucompromat
Президент России Владимир Путин, которого избрали на четвертый срок, оставил на посту премьер-министра Дмитрия Медведева

Об этом сообщается на официальном сайте Путина.

"Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Главой Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 7 мая в Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина на четвертый президентский срок.
  • Выборы состоялись 18 марта 2018 года в годовщину аннексии Крыма. Российская власть организовала незаконное голосование на территории оккупированного полуострова.
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