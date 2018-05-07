Путин официально стал президентом России в четвертый раз
Онлайн-транляцию мероприятия показал ряд российских каналов, сообщает Эспрессо.TV.
Церемония началась в полдень. Путин принял присягу в Андреевском зале Кремля.
"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Рф, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - подчеркнул он.
Отметим, что 5 мая в российских городах прошли протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального.
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По данным на 21:00, 5 мая в 26 городах России задержали 1599 вероятных участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих. Больше всего задержаний в тот день было в Москве.
Более того, участников акции 5 мая на Пушкинской площади в Москве били нагайками казаки. Выяснилось, что они получали финансирование от московской мэрии на учения по разгону митингов.
- Напомним, 18 марта 2018 года в годовщину незаконной аннексии Крыма в России провели выборы президента, на которых победил Владимир Путин. Российская власть организовала незаконное голосование на украинской территории - в оккупированном Крыму.
- Перед выборами глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что голосование в диппредставительствах позволят лишь в случае отказа от организации голосования в оккупированном Крыму.
- Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России в оккупированном Крыму.
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