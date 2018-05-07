Путин официально стал президентом России в четвертый раз

7 мая, 2018, 12:50

В Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина на четвертый президентский срок

Онлайн-транляцию мероприятия показал ряд российских каналов, сообщает Эспрессо.TV.

Церемония началась в полдень. Путин принял присягу в Андреевском зале Кремля.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Рф, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - подчеркнул он.

Отметим, что 5 мая в российских городах прошли протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

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По данным на 21:00, 5 мая в 26 городах России задержали 1599 вероятных участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих. Больше всего задержаний в тот день было в Москве.

Более того, участников акции 5 мая на Пушкинской площади в Москве били нагайками казаки. Выяснилось, что они получали финансирование от московской мэрии на учения по разгону митингов.