Предприниматели массово насаждают ореховые деревья. Почему это выгодно

7 мая, 2018, 15:16

Ореховые сады заняли первую позицию по площади среди новых насаждений в Украине

Об этом сообщил вице-президент "Украинской ореховой Ассоциации" Геннадий Юдин, передает Delo.

По официальным данным, в прошлом году ореховыми рощами было засажено 1843 га земли, тем временем яблонь и груш высадили 692 га, ягодных растений - 860 га, виноградников - всего 296 га.

По мнению Юдина, популярность ореховодства связана со спросом на эту продукцию как из-за рубежа, так и на внутреннем рынке.

Для сравнения, украинское сельское хозяйство в целом в 2017 году дало $43 млрд прибыли (на 19% больше по сравнению с 2016 годом), а ореховодство принесло $101 млн (на 27,3% больше).

Стремительное развитие отрасли ореховодства можно объяснить еще и экономической эффективностью. И хотя первый урожай можно получить лишь на 4-5-й год, рентабельность орехового сада шестой год, как правило, достигает 400-450%. При этом капитальные вложения на 1 га сада остаются сравнительно низкими.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в тройку мировых производителей орехов. Доля украинских орехов занимает 5%.

По итогам 2016 года, Украина экспортировала 27 тыс. тонн очищенных орехов на сумму $65 млн.