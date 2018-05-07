Полиция Баку отпустила участника нападения на Найема, - адвокат
7 мая, 2018, 18:16
Правоохранители Азербайджана отпустили четвертого подозреваемого в избиении депутата Верховной рады Мустафы Найема
Об этом сообщил адвокат подозреваемого Олег Ищенко, передает “РБК-Украина”.
"Задержали его раньше, чем об этом объявили украинские правоохранители. Они объявили об этом с опозданием, и до того момента, как объявили о задержании, уже получается, что освободили. По-моему, позавчера его освободили. У него забрали паспорт. Сейчас он на свободе", - рассказал защитник.
Ищенко добавил, что его подзащитный хочет вернуться в Украину.
"Сейчас мы выясняем, как это можно сделать, он хочет вернуться", - отметил правозащитник.
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
- Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
- Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.
- Позже чеченская диаспора заявила, что Найем сам спровоцировал конфликт.
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