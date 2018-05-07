Полиция Баку отпустила участника нападения на Найема, - адвокат

7 мая, 2018, 18:16

Правоохранители Азербайджана отпустили четвертого подозреваемого в избиении депутата Верховной рады Мустафы Найема

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Олег Ищенко, передает “РБК-Украина”.

"Задержали его раньше, чем об этом объявили украинские правоохранители. Они объявили об этом с опозданием, и до того момента, как объявили о задержании, уже получается, что освободили. По-моему, позавчера его освободили. У него забрали паспорт. Сейчас он на свободе", - рассказал защитник.

Ищенко добавил, что его подзащитный хочет вернуться в Украину.

"Сейчас мы выясняем, как это можно сделать, он хочет вернуться", - отметил правозащитник.