Партия Орбана потеряла место в парламенте из-за решения венгерского суда

7 мая, 2018, 16:30

Верховный суд Венгрии лишил мандата партию венгерского премьера Виктора Орбана Fidesz накануне начала работы парламента

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства, сообщает Европейская правда.

Таким образом, были признаны недействительными голоса 4 тысяч заграничных венгров, так как они прислали бюллетени в нестандартных конвертах или же конверты были повреждены.

Вследствие этого партия Орбана потеряла свой 134-й мандат в новом парламенте. Но Fidesz и в дальнейшем будет иметь две трети мандатов.

Конституционный суд назвал это решение незаконным, но возможности обжаловать это решение нет.

"Своим решением Верховный суд отобрал мандат у наших избирателей. Верховный суд четко и грубо вмешался в выборы", - заявил представитель венгерского премьера Берталан Хаваси.

Осудили решение и в правительстве страны, назвав его политически мотивированным.