Партия Орбана потеряла место в парламенте из-за решения венгерского суда
Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства, сообщает Европейская правда.
Таким образом, были признаны недействительными голоса 4 тысяч заграничных венгров, так как они прислали бюллетени в нестандартных конвертах или же конверты были повреждены.
Вследствие этого партия Орбана потеряла свой 134-й мандат в новом парламенте. Но Fidesz и в дальнейшем будет иметь две трети мандатов.
Конституционный суд назвал это решение незаконным, но возможности обжаловать это решение нет.
"Своим решением Верховный суд отобрал мандат у наших избирателей. Верховный суд четко и грубо вмешался в выборы", - заявил представитель венгерского премьера Берталан Хаваси.
Осудили решение и в правительстве страны, назвав его политически мотивированным.
- Ранее бывший голова села Вилок Закарпатской области Иосиф Килб утверждал, что лично способствовал перемещению в Венгрии около тысячи закарпатцев с двойным гражданством для голосования за партию Fidesz венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
- Недавно сообщалось, что Венгрия может заблокировать принятие бюджета ЕС на 2021-27 года, в котором финансирование стран могут привязать к соблюдению законодательства Евросоюза и верховенства права.
- В конце апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сформировал новое правительство.
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