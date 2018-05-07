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Памятник Ленину продают через ProZorro за полмиллиона гривен

На сайте электронной торговой системы ProZorro выставили на аукцион демонтированный памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину

Об этом говорится на странице системы.

Выяснилось, что памятник пытается продать Управление жилищно-коммунального хозяйства Изюмского городского совета, которое выставило его на продажу еще 5 мая. Аукцион продлится до 17 мая, стартовая цена лота - 522,5 тысяч гривен.

"Скульптура отлита из бронзы творческим объединением "Художник". Киев. Высота скульптуры в полный рост - 3,75 м. Надпись на памятнике отсутствует", - отмечается в описании.

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