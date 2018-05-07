Памятник Ленину продают через ProZorro за полмиллиона гривен
7 мая, 2018, 09:21
На сайте электронной торговой системы ProZorro выставили на аукцион демонтированный памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину
Об этом говорится на странице системы.
Выяснилось, что памятник пытается продать Управление жилищно-коммунального хозяйства Изюмского городского совета, которое выставило его на продажу еще 5 мая. Аукцион продлится до 17 мая, стартовая цена лота - 522,5 тысяч гривен.
"Скульптура отлита из бронзы творческим объединением "Художник". Киев. Высота скульптуры в полный рост - 3,75 м. Надпись на памятнике отсутствует", - отмечается в описании.
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