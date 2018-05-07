Отрицала Холокост: в Германии арестовали 89-летнюю неонацистку

7 мая, 2018, 21:00

Немецкие правоохранители задержали 89-летнюю пенсионерку, которую приговорили к двум годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни

Об этом сообщает DW.

Немецкие правоохранители задержали 89-летнюю пенсионерку Урсулу Гафербек, известную своими неонацистскими взглядами и приговоренную за это к тюремному заключению. Женщину взяли под стражу в ее родном городе Флоте, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, и передали в соответствующее пенитенциарное учреждение.

Женщину приговорили к двум годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни. Этот приговор Гафербек обжаловала, однако проиграла суд. 2 мая она должна была прибыть в места заключения для отбытия наказания, однако не сделала этого. Поэтому прокуратура выдала ордер на ее арест.

На сайте ursula-haverbeck.info отмечается, что женщина не прибыла в тюрьму, поскольку ждет экспертного заключения о пригодности ее к отбыванию наказания, которого еще нет. Однако представитель прокуратуры города Ферден, которая позволила арестовать осужденную, заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, соответствующий вывод был выдан еще 20 апреля и он позволяет посадить Гафербек.

Нынешний приговор суда - уже не первый для Урсулы Гафербек. За разжигание вражды ее уже приговаривали к заключению в Гамбурге, Берлине и Детмольде, однако де-факто она оказалась в тюрьме впервые. В нынешнем деле речь идет о сообщении правоэкстремистской газеты "Голос империи", опубликованные в 2014 и 2015 годах.

Пенсионерка известна своей праворадикальной деятельностью. По ее убеждению, на самом деле лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был трудовым лагерем, где никого не убивали.

В Германии за одобрение, умаление или отрицание Холокоста предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа и пятилетнего тюремного заключения.