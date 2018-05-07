Отец задержанной за нападение на киборга Дмитрия Вербича - полковник ВСУ, работает в Минобороны
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лапинськая Екатерина Сергеевна является членом леворадикальной (анархистской) организации и дочерью начальника отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита, полковника Лапинского Сергея Викторовича.
С электронной декларацией можно ознакомиться здесь.
Впоследствии в прокуратуре Киева отметили, что Лапинской уже сообщили о подозрении. Ее действия квалифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Она может провести в тюрьме от 3 до 7 лет.
Фотосравнение снимков Лапинской в системе распознавания лиц "Миротворца".
Напомним, 1 мая в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения.
Правоохранители обнародовали фотографии людей, которые вероятно причастны к нападению на Вербича. 6 мая их задержали в Харькове . Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России.
Правоохранители установили, что организатором нападения на киборга Дмитрия Вербича в Киеве является гражданин России.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше. Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев", - подытожили в СБУ.
- Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до 7 лет лишения свободы.
- Также сам Вербич рассказал, что произошло во время нападения на него неизвестных в масках.
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