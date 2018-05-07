Отец задержанной за нападение на киборга Дмитрия Вербича - полковник ВСУ, работает в Минобороны

7 мая, 2018, 12:13

Участница вооруженного нападения на военнослужащего АТО Дмитрия Вербича Екатерина Лапинськая оказалась дочерью чиновника Минобороны Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лапинськая Екатерина Сергеевна является членом леворадикальной (анархистской) организации и дочерью начальника отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита, полковника Лапинского Сергея Викторовича.

С электронной декларацией можно ознакомиться здесь.

Впоследствии в прокуратуре Киева отметили, что Лапинской уже сообщили о подозрении. Ее действия квалифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Она может провести в тюрьме от 3 до 7 лет.

Фотосравнение снимков Лапинской в системе распознавания лиц "Миротворца".

Напомним, 1 мая в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения.

Правоохранители обнародовали фотографии людей, которые вероятно причастны к нападению на Вербича. 6 мая их задержали в Харькове . Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России.

Правоохранители установили, что организатором нападения на киборга Дмитрия Вербича в Киеве является гражданин России.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше. Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев", - подытожили в СБУ.