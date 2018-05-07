Олимпийская чемпионка отказывается от гражданства России

7 мая, 2018, 06:30

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила покинуть Россию

Ее новым местом обитания должна стать Канада, где она уже нашла себе нового тренера, сообщает URA.ru.

При этом Медведева будет выступать за сборную Армении, чтобы продолжить свое участие в официальных соревнованиях. Кроме того, ожидается, что для тренировок фигуристка переедет в Канаду, где спортсменкой будет заниматься Брайан Орсер вместо действующего наставника Этери Тутберидзе.

Свой переезд Медведева осуществит после показательных выступлений в Японии в июне 2018-го. Планируется, что тогда же она объявит о смене гражданства на армянское.