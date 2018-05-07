 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Олимпийская чемпионка отказывается от гражданства России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила покинуть Россию

Ее новым местом обитания должна стать Канада, где она уже нашла себе нового тренера, сообщает URA.ru.

При этом Медведева будет выступать за сборную Армении, чтобы продолжить свое участие в официальных соревнованиях. Кроме того, ожидается, что для тренировок фигуристка переедет в Канаду, где спортсменкой будет заниматься Брайан Орсер вместо действующего наставника Этери Тутберидзе.

Свой переезд Медведева осуществит после показательных выступлений в Японии в июне 2018-го. Планируется, что тогда же она объявит о смене гражданства на армянское.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2018 понедельник

6 мая, 2018 воскресенье

больше новостей

7 мая, 2018 понедельник

6 мая, 2018 воскресенье

5 мая, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать