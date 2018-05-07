Оккупанты задержали патруль миссии ОБСЕ на Донетчине
7 мая, 2018, 10:52
На Донетчине боевики остановили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине
Об этом говорится в соответствующем отчете.
"Двое вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль Миссии на автодороге М03 возле н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) и сообщили, что в этом районе ведутся работы по разминированию. Примерно через 90 минут патрулю СММ позволили проехать дальше", - отмечается в сообщении.
Кроме того, вооруженный член вооруженных формирований остановил партуль Миссии на блокпосте неподалеку от Кременца и потребовал провести досмотр содержимого прицепа СММ. Патрулю позволили проехать дальше только после выполнения этого требования.
- Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 80 обстрелов. Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.
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