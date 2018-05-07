Оккупанты задержали патруль миссии ОБСЕ на Донетчине

7 мая, 2018, 10:52

На Донетчине боевики остановили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

Об этом говорится в соответствующем отчете.

"Двое вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль Миссии на автодороге М03 возле н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) и сообщили, что в этом районе ведутся работы по разминированию. Примерно через 90 минут патрулю СММ позволили проехать дальше", - отмечается в сообщении.

Кроме того, вооруженный член вооруженных формирований остановил партуль Миссии на блокпосте неподалеку от Кременца и потребовал провести досмотр содержимого прицепа СММ. Патрулю позволили проехать дальше только после выполнения этого требования.