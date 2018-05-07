О чем чаще всего врут на сайтах знакомств. Ученые узнали правду
Об этом пишет Independent.
Чаще всего люди гооворять ложь о себе и о своем образе жизни. Пользователи сетей знакомств пытаются показаться интереснее, чем они есть на самом деле.
Автор исследования Джеффи Хэнкок рассказал, что люди лгали не для того, чтобы получить секс "на одну ночь". Они делали это, чтобы увеличить шансы построить серьезные отношения.
Также мужчины и женщины чаще всего придумывали причины, чтобы не встречаться в реальной жизни.
"Например, пользователь писал о том, что к нему в гости неожиданно нагрянула сестра, хотя на самом деле у него было свободное время. Такой лжи в личной переписке на сайтах знакомств было 30 процентов. При этом, эти пользователи не хотели терять контакт с собеседником и надеялись встретиться с ним в будущем ", - отметил Хэнкок.
Также ученые обнаружили, что такая ложь не означает, что человек хочет завершить общения. Чаще пользователи врали, чтобы выхватить для себя больше времени для подготовки к свиданию.
- Исследование показывает, что, хотя люди лгут, но чаще они искренни в общении.
- Ученые проанализировали более 2000 сообщений в личной переписке более 200 пользователей сайтов знакомств.
- Ранее британские ученые проверили, как люди реагируют на маркировку "легкое" (слабоалкогольное) на напитках: оказалось, такие надписи поощряют потребление больших объемов спиртного.
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